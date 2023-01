Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a votat, noaptea trecuta, o lege care le interzice angajatilor federali sa descarce TikTok pe dispozitivele de serviciu, o masura luata in contextul in care exista temeri ca aplicatia chinezeasca ar putea fi folosita pentru culegerea de date, scrie The Guardian.

- La 125 de ani de la publicarea romanului despre vampiri al lui Bram Stoker, in luna mai a acestui an, doi cercetatori au analizat intr-o camera din Transilvania un document vechi de peste 500 de ani – semnat de Dracula insuși, scrie The Guardian.

- Din pacate pentru Tesla, numeroasele fabulații care pretind ca se trag din studiile și ideile au ajuns sa estompeze realizarile sale excepționale și faptul ca viața moderna ar fi de neimaginat in absența unor tehnologii pe care el le-a dezvoltat sau le-a anticipat, de la motorul pe curent alternativ…

- Din pacate pentru Tesla, numeroasele fabulații care pretind ca se trag din studiile și ideile au ajuns sa estompeze realizarile sale excepționale și faptul ca viața moderna ar fi de neimaginat in absența unor tehnologii pe care el le-a dezvoltat sau le-a anticipat, de la motorul pe curent alternativ…

- Numirea in funcția de procuror special a lui Jack Smith, un veteran cu experiența in anchete de corupție, este impusa de „circumstanțele extraordinare”, a anunțat procurorul general Merrick Garland, care a menționat intenția lui Donald Trump și a lui Joe Biden de a candida la prezidențialele din 2024,…

- Fostul vicepresedinte al lui Donald Trump, Mike Pence, l-a acuzat pe miliardarul republican ca "i-a pus viata in pericol", precum si pe cea a "familiei sale" prin discursul sustinut la 6 ianuarie 2021, ziua in care Capitoliul a fost asaltat de sustinatorii fostului lider, potrivit unui fragment dintr-un…

- Ministerul Sanatații anunța ca incidentul de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru a avut loc in secția in care se afla persoane care au comis infracțiuni grave și in privința carora sunt aplicate masuri de siguranța cu caracter medical sub forma de internare intr-o instituție psihiatrica…