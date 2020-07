Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 iunie indragita solista Andreea Balan și-a aniversat ziua de naștere, implinind 36 de ani. Aceasta a fost una dintre aniversarile fara partener, iubit sau șor dupa ce s-a desparțit de George Burcea. Solista a petrecut insa alaturi de cele mai importante persoane din viața ei, adica mama ei și…

- Cunoscuta solista care a facut parte din trupele de succes Exotic și Blondy a avut parte duminica de o dubla sarbatoare in familia ei. Andreea Banica a implinit 42 de ani dar in același timp și 12 ani de la nunta cu soțul ei Lucian Mitrea cu care are doi copii. “Anul acesta implinim 23... Read More…

- Cunoscuta actrița și scriitoare este o mama fericita care este insarcinata a doua oara tot cu o fetița. Laura Cosoi și soțul ei au avut parte de o petrecere aniversare, caci au sarbatorit-o pe Rita, fiica lor, care a facut doi anișori. Și din cauza noilor reglementari au facut un eveniment special cu…

- Cunoscuta solista care are o cariera muzicala de ani de zile in spate și-a gasit o noua pasiune și anume bucataria. Dar nu orice fel de bucatarie, ci cea vegana, caci in ultima vreme Paula Seling gatește numai produse vegane, iar mai nou o face și in fața camerleor de luat vederi, incurajandu-și prietenii…

- Cunoscuta din filme precum “Padureanca” și seria “Veronica” și “Veronica se intoarce”, actrița Manuela Harabor a știut sa se gospodareasca singura in vreme de pandemie. Pentu ca vedeta a povestit și și-a publicat pe rețelele de socializare imagini din casa sa, bucatarie și balcon, pe care le-a zugravit,…

- Fara sa vrea, sau poate a fost sfatuita sa faca acest lucru, Andreea Balan s-a trezit din nou in mijlocul unui scandal cu Misty, actuala iubita a lui Keo, fostul ei partener. Solista de la Andre este in continuare in divorț cu actorul George Burcea, insa vedeta a reușit sa starneasca multe valuri de…

- Zi speciala pentru Cristina Ștefania Codreanu, cunoscuta și dupa pseudonimul Libelula, care a fost ceruta in casatorie de Speak pe numele sau real Ștefan Sprianu, aseara, in timpul reality-showului din care au facut parte impreuna. Solista și dansatoarea a spus imediat “Da”, insa pentru mulți a fost…