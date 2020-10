Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a ieșit victorioasa din acest scrutin, Adriana Bahmuțeanu a avut cu siguranța parte de o campanie electorala interesanta. Nu doar ca a fost in vizita in cele mai neplacute locuri ale Sectorului 1, dar chiar sediul ei a fost intr-o locație inedita: la pompe funebre!

- Primarul Capitalei Gabriela Firea, care a pierdut in fata candidatului dreptei Nicusor Dan cursa pentru un nou mandat, a declarat marti ca atat ea, cat si colegii sai de la sectoare, au fost afectati de campania negativa si total mincinoasa din online, precizand ca ea a facut campanie pozitiva, in care…

- Adriana Bahmuțeanu a primit cu zambetul pe buze rezultatul alegerilor locale din acest an. Vedeta și-a incercat norocul pentru postul de primar al Sectorului 1, dar recunoaște chiar ea ca nu a crezut niciodata, in mod realist, ca va ajunge edil intr-o luna.

- Pe panourile publicitare de pe magazinul Cocor, vizavi de sediul de campanie a lui Nicușo Dan, au rulat vineri seara, în ultima zi de campanie, mesajele #traficdeinfluența și #câine, alaturi de siglele PNL și USR-PLUS. Acestea fac referire la înregistrarile care au aparut în…

- "Clotilde Armand putea sa fie primarul sectorului 1 inca din 2016, din pacate, la numararea voturilor, lucrurile au iesit altfel decat in sondaje. De asta sectorul 1 a avut mult de suferit. Sectorul care are cele mai mari resurse e cel mai prost administrat din tot Bucurestiul. Aceasta situatie trebuie…

- Asa cum trebuie sa faca orice candidat la ALEGERILE LOCALE 2020, fosta sotie a lui Prigoana a fost nevoita sa divulge ce a agonisit pana acum. Iata ce avere are Adriana Bahmuțeanu! Adriana Bahmuțeanu si-a declarat averea Dupa ce a anuntat ca vrea sa candideze la postul de primar al Sectorului 1 din…

- Adriana Bahmuteanu, care vrea sa fie primar al Sectorului 1, nu are casa, nu are masina, nu are cont in banca, nu are datorii, nu are bijuterii sau obiecte de arta. Pentru "prestatia artistica" de la Antena Group a primit 68.000 de lei in anul fiscal 2019, acesta fiind singurul ei venit. Actorul Florin…

- Mai sunt mai puțin de 48 de ore, timp in care mai pot fi depuse candidaturile pentru primarie. Deși lista este inca deschisa, se pare ca mari surprize nu mai pot fi, iar, o data cu lansarea, duminica, a candidaților PSD, se poate spune ca, practic, a inceput campania electorala. In București, numarul…