Cum a aflat tatăl fetei ucise în accidentul din 2 mai ce a pățit aceasta: ”Mulțumim Poliției Române” Detalii neașteptate dupa tragicul accident mortal din 2 mai. Tatal fetei care și-a pierdut viața e in stare de șoc și dezvaluie cum a aflat despre intreaga situație. Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurillor, sambata, la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a omorat copilul sa plateasca si sa faca puscarie. El a mai povestit ca fiica sa luase permisul de conducere si isi dorea o masina, precizand ca acum i-a luat un loc de veci. Barbatul a multumit, in mod ironic, Politiei Romane, deoarece nu a fost contactat de reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

