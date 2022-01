Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Yvette Mimieux a murit. Reprezentanții familiei starului din ”Mașina timpului” au confirmat vestea decesului, care s-a produs marți dimineața. Vedeta implinise recent varsta de 80 de ani.

- Liviu Varciu a facut marturisiri emoționante despre tatal și fratele sau pe care i-a pierdut. Vedeta nu s-a mai putut stapani și a izbucnit in lacrimi atunci cand și-a adus aminte de persoanele dragi.

- O femeie in varsta de 43 de ani s-a stins din viața, dupa ce a facut infarct, in timpul unei conferințe online, la care se afla alaturi de colegii sai. Fetița ei, in varsta de noua ani, era de fața cand mama ei și-a pierdut viața și a incercat sa faca tot posibilul sa o salveze, dar din pacate nu a…

- Dupa moartea mamei sale, Nadine a crescut o perioada la orfelinat. Vedeta iși amintește cu groaza de perioada aceea și marturisește ca era marginalizata la școala din cauza ca venea de la casa de copii. In varsta de 44 de ani, Nadine a facut dezvaluiri dureroase in cadrul unui interviu pentru emisiunea…

- Celebra actrița Arlene Dahl a murit, luni, la varsta de 96 de ani. Vedeta a incetat din viața in New York.Arlene Dahl a jucat in numeroase filme, dar rolul care i-a adus faima a fost ”Calatorie in centrul Pamantului”, o adaptare a celebrei carți a lui Jules Verne.Fiul sau, actorul Lorenzo Lamas, un…

- Mama lui Culița Sterp nu a avut deloc o viața ușoara. Obișnuita cu greutațile vieții inca de cand era copila, femeia a crescut cu greu copiii. Femeia s-a deschis și a vorbit despre cea mai dificila perioada din viața ei, peste care a trecut, totuși, cu succes, datorita copiilor ei care i-au dat puterea…

- Vedeta de reality TV și fosta Miss SUA Shanna Moakler a fost cea care a facut publica informația despre moartea lui Freeman, scrie apropotv.ro .Foto: Profi MediaManagerul sau, Joe S. Montificore, a confirmat vestea pentru Deadline: „Ne simțim cu adevarat devastați de pierderea iubitului nostru Heath…