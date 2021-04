Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama se declara acum o femeie fericita și implinita, dar asta nu o face sa nu duca dorul vremurilor ce au apus de mult timp, pe cand traia in lux și opulența alaturi de fostul soț, Ilie Nastase. Amintirile au napadit-o pe bruneta atunci cand, de dragul familiei, a fost nevoita sa iși puna…

- Ioana Simion are parte de o zi fericita in viața ei, dupa tot stresul legat de relația cu fostul tenismen Ilie Nastase. Bruneta și-a serbat fiul, pe Teodor, și a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, adaugand și mai multe fotografii alaturi de copilul sau.

- Ioana și Ilie Nastase se afla in divorț dupa ce bruneta a depus actele la tribunal. Cei doi au ramas in relații bune, iar dupa ce s-a spus ca fostul tenismen ii va lua acesteia cadourile oferite pe timpul casniciei, Ioana a lamurit situația. „Da, ne-am mai vazut in ultimele saptamani. Mai vorbim latelefon,…

- Diana Matei și Marian Cleante formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Sunt impreuna de 18 ani și chiar daca au existat probleme in cuplu, cei doi le-au depașit de-alungul timpului. Artista a dezvaluit cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor. „Noi avem o relație de complementaritate in multe…

- Bianca Dragușanu a oferit cel mai sincer și de suflet interviu pentru Antena Stars. Celebra blonda face dezvaluiri neștiute despre barbații cu care s-a iubit. Care este, de fapt, cel mai mare regret al iubitei lui Gabi Badalau?

- Brigitte Pastrama a fost foarte dezamagita de soțul ei, Florin, dupa ce acesta ar fi facut un gest nepotrivit, implicand-o direct pe fiica vedetei, in varsta de 13 ani, Sara. Bruneta era cat pe ce sa iște un scandal intr-un magazin de fițe din Dubai.

- Romeo Fantastick nu crede ca Ilie Nastase a avut peste 2000 de femei in patul lui. Cantarețul crede ca este vorba despre o exagerare și este convins ca palmaresul propriu este mult mai mare decat al fostului tenismen. Iata ce mesaj i-a transmis acestuia!

- Gabriel Dorobanțu a ajuns in urma cu mai multe zile sa fie audiat la DIICOT, dupa ce mai mulți escroci au pus mana pe contul sau de socializare, dar și cel bancar și a ramas fara cateva sume de bani! Cantarețul a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre situația complicata in care s-a…