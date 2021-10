Stiri pe aceeasi tema

- Sase ani a ascuns lumii, dar si propriei familii, spaima si calvarul prin care trecea. Din fericire, acum, la finalul luptei din care a iesit invingatoare, poate vorbi deschis despre intreaga experienta.

- Bianca Brad are 53 de ani și arata mai bine ca niciodata, chiar daca in urma cu șase ani, artista a trecut prin clipe grele. Vedeta a dezvaluit recent ca a fost diagnosticata cu cancer la san, pe care l-a invins, iar acum, viața ei s-a schimbat total, mai ales din punct de vedere al alimentației. „Acum…

- Bianca Brad a dezvaluit recent ca a avut cancer la san. Vedeta a trecut prin momente cumplite, crezand ca iși va pierde viața din cauza diagnosticului crunt, iar acum, dupa șase ani a ieșit public și a vorbit cu zambetul pe buze despre probleme de sanatate extrem de grave cu care s-a confruntat. Așadar,…

- Dupa 5 ani de chin și stres, timp in care a fost realmente harțuit de Agenția Naționala de Integritate, pe baza unor legi imbecile, imperfect și prost interpretate, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a caștigat procesul cu ANI. Inalta Curte de Casație și Justiție a desființat…

- Bianca Brad este una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Deși are varsta 53 de ani, actrița arata de parca toata viața ei de pana acum a fost roz, nefiind incercata de greutați. Ei bine, realitatea nu este deloc așa, astfel are in spate un trecut tumultuos. Dupa ce in 2007, Emma, fata ei avea…

- Artista nu avea nici macar doi ani cand a fost diagnostcata cu sindromul nefrotic, o boala a rinichilor, pentru care i s-a recomandat, la acea vreme, tratamentul cu citostatice. Andreea a reușit sa o țina sub control, dar cu multe sacrificii. Andreea Antonescu, detalii despre boala neștiuta Andreea…

- Casiana, o adolescenta de 16 ani din Ialomița, lupta contra cronomentru cu viața din cauza unui diagnostic care o chinuie de la naștere: fibroza chistica. Imagineaza-ți ca ai 16 ani, incepi sa descoperi lumea, vrei sa razi cu prietenii tai și sa te ocupi de pasiunea ta, pictura, dar iți este imposibil.…

