Stiri pe aceeasi tema

- 2018 este un an minunat pentru Florin Salam! Artistul va deveni tata pentru a cincea oara, fiica lui se casatorește și ii va darui și primul nepoțel. In cadrul unui interviu emoționant, manelistul a vorbit despre ziua in care a aflat ca va fi bunic, dar și despre viitorul ginere. Citește și: Betty Salam,…

- In fotografia cu pricina, Catalin, logodnicul sau, o saruta pe burtica, semn ca este la fel de fericit ca si ea de binecuvantarea primita de la Dumnezeu, scrie kfetele.ro. Citeste si Florin Salam, amenintat pe Facebook de un cunoscut interlop. Motivul, HALUCINANT VIDEO "Dragii nostri,…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata a bucurat pe toata lumea. Fiica lui Florin Salam si iubitul ei, Catalin Visanescu, vor deveni parinti, iar acest lucru a bucurat nespus intreaga familie. Potrivit declaratiilor facute de varul lui Betty in exclusivitate pentru Spynews.ro, toata familia se bucura…

- Insarcinata, Betty Salam a plecat din tara, intr-o vacanta in care este insotita de iubitul dar si de fratele sau. Aceasta a facut public faptul ca se afla in Dubai. Fiica manelistului este mai fericita ca oricand. Ea va deveni mama, si urmeaza sa se casatoreasca cu iubitul sau, Catalin Visanescu. De…

- Avem primele declaratii ale familiei lui Betty Salam despre sarcina artistei. Reporterii spynews.ro au aflat in exclusivitate cat de grijulie este fiica manelistului de cand a aflat ca e insarcinata, cum se comporta viitorul tatic, dar si cum a reactionat Florin Salam.

- Vestea aparuta in showbiz-ul romanesc despre posibila sarcina a lui Betty Salam a stranit multa curiozitate in randul apropiaților artistei, dar mai ales in randul numeroșilor fani. Contactata telefonic, fiica lui Florin Salam a dat primele declarații dupa ce s-a spus ca ar fi insarcinata. Cu trei luni…

- S-a scris ca ar fi insarcinata și ca ar urma sa il faca pe Florin Salam bunic, iar nimic din ce face Betty Stoian acum nu pare sa infirme acest lucru. La puțin timp dupa ce showbiz-ul a bubuit la propagarea acestor zvonuri, niciun membru al familiei Salam nu a informat zvonurile.