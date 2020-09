Cum a afectat pandemia veniturile românilor. 44% dintre angajați aveau în iulie o situație financiară mai proastă decât în aprilie „In general, in luna iulie mai putini respondenti au spus ca situatia lor financiara este mai rea decat in editia sondajului din aprilie (34% fata de 38%). Proportiile au scazut semnificativ in Belgia, Bulgaria, Franta, Germania, Grecia si Italia. Numai in Italia (-13 pp), Bulgaria (-10 pp) si Belgia (-5 pp) aceasta scadere este cu cinci puncte procentuale sau mai mult. Citește și Aproape 600 de scoli in scenariul ROSU. Cursurile se tin in online. Care este situatia la București In acelasi timp, exista si 10 tari (Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Tarile… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

