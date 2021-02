Stiri pe aceeasi tema

- La 30 ianuarie, 2021 s-au implinit 29 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Republica Moldova și Republica Populara Chineza. In acest context, E.S. Dl. Zhang Yinhong, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar in Republica Moldova, a raspuns cu amabilitate la intrebarile site-ului Noi.md.…

- A8 este o investiție de o importanța strategica pentru Romania. Dezvoltarea zonei Moldovei, integrata cu restul regiunilor țarii, este o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și pentru CNAIR, dupa cum scrie chiar pe site-ul CNAIR S.A. ”In ceea ce privește proiectarea sectorului…

- Moldova a fost printre acele țari in care pandemia nu a oprit creșterea salariului minim, care dupa plata impozitelor in 2020, a crescut in țara noastra cu 7,5%, comparativ cu anul trecut, ajungind la 2350 lei (115 euro), fața de 2186 lei. Declarația a fost facuta de experții Picodi.com, menționind…

- Situația politica interna din Moldova in perioada noului președinte al Republicii, Maia Sandu, s-ar putea destabiliza dar exista modalitați de a nu admite asemenea evoluții. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru TASS de fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon. Intrebat daca situația din…

- Majoritatea cetațenilor Moldovei privesc cu speranța la continuarea cooperarii a țarii cu Uniunea Economica Eurasiatica (UEE). Declarația a fost facuta de președintele in exercițiu al Moldovei, Igor Dodon, in cadrul reuniunii Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, care a avut loc in format…

- Consilierul din SUA la Ministerul Apararii al Moldovei nu va da sfaturi șefului instituției apararii, ci va verifica daca nu au fost furați banii alocați parții moldovenești de Statele Unite ale Americii. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Victor Gaiciuc intr-un interviu pentru publicația…

- Cateva zeci de persoane care sustin dezvoltarea infrastructurii rutiere in Moldova protesteaza la ora 10:00 in fata Palatului Cotroceni din capitala oamenii sunt nemultumiti ca in ciuda promisiunilor facute pana acum autoritatile nu au reusit sa construiasca o autostrada care sa lege aceasta regiune…

- PDM propune trei soluții rapide și necostisitoare pentru combaterea pandemiei. „Gestionarea pandemiei COVID-19 a esuat in R. Moldova, iar autoritatile au lasat miinile in jos. sintem intr-o criza fara precendent.” Declarația a fost facuta de catre liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, in cadrul…