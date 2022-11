La ora locala 16:20, a avut loc o explozie puternica in Istanbul. Șase oameni și-au pierdut viața, in timp ce alți 81 au fost grav raniți. Potrivit presei din Turcia, ar fi fost vorba de un atac terorist și ar fi fost implicata și o femeie, care a fost vazuta inainte ca explozia sa aiba loc. Printre vedetele care iși doreau sa ajunga in Turcia se numara și Amna, care urma sa mearga cu fiul sau la un control.