Stiri pe aceeasi tema

- Amina Muaddi are 32 de ani, este designer de pantofi și creațiile ei sunt purtate de vedete precum Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley sau Kendall Jenner. Puțini știu ca Amina a crescut calatorind intre Iordania, Romania și Italia, caci mama ei este romanca iar tatal iordanian. Parinții s-au cunoscut…

- In Occident, femeile sunt incurajate sa-și congeleze ovulele pentru a putea ramane insarcinate mai tarziu in viața. Motivele pentru care femeile au copii mai tarziu in viața sunt multe și variate. Unele femei vor sa aiba o cariera. Altele se tem ca-și vor pierde jobul daca raman insarcinate. Unele ezita…

- Cactușii sunt perfecți pentru persoane ocupate care nu au timp sa se ocupe suficient de plantele de apartament. Se uda foarte rar și nu se supara daca ii neglijezi. Dincolo sa sunt extrem de puțin pretențioși sunt și foarte atragatori. Insa, principalul motiv pentru care e recomandat sa-i ții in casa…

- Ultimele clipe din viața Kobe Bryant au fost terifiante. Martori ocular au povestit ce s-a intamplat cu elicopterul in care legendarul baschetbalist, una dintre fiicele lui și alte șapte persoane au pierit.

- O echipa internationala de oameni de stiinta a descoperit ca obiceiurile sanatoase, cum ar fi consumul de alcool cu moderatie, mentinerea unei greutati corporale normale si exercitiile fizice practicate cel putin 30 de minute pe zi, pot extinde viata unei persoane cu circa un deceniu. Ții astfel departe…

- O firma condusa de fiica lui Bruce Lee a dat in judecata un fast-food chinez pentru folosirea imaginii starului kungfu in logo-ul sau, fara permisiune și cere peste 210 milioane de yuani (30 de milioane de dolari) daune. Bruce Lee Enterprises, din California, al carui șef este Shannon Lee, a depus miercuri…

- Jorge a fost internat de urgența. Artistul a dezvaluit ca i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. Acesta a postat pe rețelele de socializare o imagine de pe patul de spital și a afirmat ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu”, a scris Jorge pe Instagram.…