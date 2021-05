Brașoveanul Ionuț Caracuda este foarte increzator inaintea ediției 2021 a Campionatului European de Culturism și Fitness, ce va avea loc incepand de miercuri, la Santa Susanna in Spania. Sportivul brașovean a avut anul trecut un an foarte bun, cu medalii de bronz la Campionatul European și Campionatul Mondial, dar și cu un titlu de campion balcanic. Citiți pe sportbv.ro ce a declarat Ionuț Caracuda inaintea plecarii in Spania. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Culturistul brașovean Ionuț Caracuda,…