- CARANSEBEȘ – Sportivul caransebeșean Dorian Armaș a devenit vicecampion balcanic la culturism și fitness! Competiția internaționala care a reunit la start 150 de sportivi din 7 țari s-a desfașurat la Drobeta-Turnu Severin, in perioada 11-12 iunie! „Astazi sunt vicecampion balcanic, un titlu care cantarește…

- Pompierul mehedințean Albert Mufturel a reprezentat cu succes Romania la Campionatul European de Culturism și Fitness, care a avut loc luna trecuta in Spania. In cadrul acestei competiții internaționale, la care au participat peste 800 de sportivi, colegul nostru, plt. adj. Albert Mufturel, a reușit…

- Sportivul brașovean Ionuț Caracuda (legitimat la Olympia Pro Gym Brașov) a reușit sa caștige titlu de vicecampion la ediția 2021 a Campionatului European de Culturism și Fitness ce a avut loc la Santa Susanna, in Spania. Ionuț și-a imbunatațit astfel plamaresul, dupa ce anul trecut a terminat pe locul…

- CARANSEBEȘ – Sportivul originar din Caransebeș, Alex Matei, acum legitimat la Dinamo, a caștigat medalia de aur, la categoria 60 de kg, la Campionatele Naționale de judo Under 23. Competiția s-a desfașurat la Poiana Brașov, iar la acest concurs s-au intrecut aproximativ 200 de sportivi. Dupa ce a demonstrat…

- Sambata, 10 aprilie și duminica, 11 aprilie, la Odorheiu Secuiesc, dueluri cu Clujana Cluj-Napoca Sportul Cioraști se afla la doua meciuri de o promovare spectaculoasa in prima liga a futsalului din Romania. In mai puțin de un an de la inființare, echipa a parcurs drumul de la constutirea…

- Anunț de presa Data 07 aprilie 2021 Finalizarea proiectului „Extinderea activitații firmei SC IPROMET SRL prin achiziția unui nou echipament” IPROMET S.R.L., cu sediul in Municipiul Focșani, Str. Calea Munteniei nr. 23, județul Vrancea, cod poștal 620172, Romania, in calitate de Beneficiar,…