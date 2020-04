Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Seceta hidrologica le da mari batai de cap in acest an producatorilor agricoli și se pare ca situația este foarte grava. Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a calificat-o drept una ”fara precedent”. Ion Perju a facut aceasta apreciere in cadrul unei…

- Toate judetele din Moldova si din sudul tarii sunt afectate de seceta si toate culturile semanate in toamna pe 2,9 milioane de hectare, dar gradul de afectare este diferit si pe zone si pe culturi, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.…

- Seceta a afectat culturile de toamna din Moldova și din sudul țarii, 2,9 milioane de hectare cultivate cu grau, secara, orz, orzoaica și rapița, dar valoarea exacta a pagubelor urmeaza sa fie stabilita, a declarat joi ministrul Agriculturii Adrian Oros.Ministrul nu a avansat sume pentru despagubiri…

- Lipsa precipitatiilor si temperaturile neobisnuit de ridicate fac ca jumatate din suprafata agricola a Romaniei sa fie afectata de seceta, avertizeaza meteorologii, intr-o perioada si asa dificila pentru toti.

- O mare parte din culturile insamanțate in toamna anului trecut ar putea fi compromise din cauza secetei, a anunțat miercuri ministrul Agriculturii Adrian Oros. Ministrul a precizat, intr-o declarație de...

- Seceta severa instalata in Ialomița anuleaza șansele fermierilor ialomițeni de a recolta culturile de paioase inființate in toamna. «Daca nu ploua intr-o saptamana, nu vom mai culege nimic!» avertizeaza Costin Telehuz, președintele Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița. Pierderea…

- Seceta din aceasta iarna, precum si ingheturile de la mijlocul lunii martie au compromis aproape 70 la suta dintre culturile agricole de toamna din raionul Stefan Voda. Cele mai afectate sunt graul si rapita, care au inceput sa se usuce.

Temperaturile ridicate din aceasta iarna pun in pericol culturile fermierilor: Ce daunatori favorizați de caldura distrug recoltele Fermierii declara ca temperaturile…