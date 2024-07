Culturile de porumb și floarea soarelui din Buzău, afectate în proporție de 100% Culturile de porumb și floarea soarelui din localitațile din sudul județului Buzau au fost afectate in totalitate, conform declarațiilor agricultorilor locali. Aceștia raporteaza una dintre cele mai scazute producții de grau din ultimii ani. In comuna Cilibia, producția de grau este semnificativ sub nivelul anului trecut. „Nici in cele mai urate vise nu credeam ca […] The post Culturile de porumb și floarea soarelui din Buzau, afectate in proporție de 100% appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

