Culturile de ambrozie au invadat Sectorul 1

Creșterea temperaturilor din ultima perioada a facut ca vegetația din Capitala sa explodeze, dar, in același timp, mai multe zone au fost invadate de culturile ad-hoc de ambrozie. Ambrozie la tot pasul in Cartierul Henri Coanda Una dintre zonele din București unde culturile haotice de ambrozie au aparut ca ciupercile dupa ploaie este zona Sectorului 1. Astfel, in Cartierul Henri Coanda din nordul Capitalei, au aparut adevarate lanuri de ambrozie atat pe zonele virane din cartier și in apropierea cailor de acces, dar și pe terenurile unde se afla locuințe ANL inca nerecepționate de proprietari.…