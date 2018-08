Culturile agricole în care au intrat porcii bolnavi vor fi arse Culturile agricole in care au intrat porcii bolnavi vor fi arse Fermierii din judetele în care exista focare de pesta porcina africana vor fi obligati sa arda culturile agricole în care au intrat porcii bolnavi si sa dezinfecteze locul respectiv. Aceasta masura pentru combaterea raspândirii virusului de pesta porcina africana apare într-un ordin semnat de ministrul agriculturii, Petre Daea, care a fost transmis Directiilor agricole din tara. Potrivit ordinului, proprietarii si utilizatorii terenurilor agricole din zonele afectate de pesta porcina… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

