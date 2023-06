Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism s-a produs marți seara, in jurul orei 20.26, in vestul Romaniei, acesta resimțindu-se și in județele din norul țarii. Potrivit datelor transmise de catre Institutul de Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine de 5 pe scara Richter, producandu-se in zona dintre Arad și Timișoara,…

- Bani pentru fermieri: Sumele care vor fi acordate pentru culturile care au fost afectate de seceta pedologica Bani pentru fermieri: Sumele care vor fi acordate pentru culturile care au fost afectate de seceta pedologica Printr-o Ordonanța de urgența aprobata de Guvern se aproba instituirea unei scheme…

- Meteorologii au emis Cod Galben de inghețuri, avertizare valabila pentru raioanele din nordul țarii.Potrivit sinopticienilor, pe 11 mai, in orele nocturne și ale dimineții izolat in nordul țarii se prevad inghețuri la suprafața solului de pana la minus doua grade Celsius.

- Polițiștii și procurorii au efectuat la 19 aprilie curent mai multe percheziții in nordul țarii intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit informațiilor, in dosar sint implicate trei persoane de 33, 36 și 37 de ani, suspectate in circulația ilegala de droguri de tip „marijuana” pe teritoriul mun.…

- Ploile și ninsorile din ultimele zile nu au afectat culturile agricole de toamna, au afirmat reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit acestora, doar inghețurile ar putea expune, in anumite raioane, roada pomilor fructiferi deja infloriți. In urma inghețurilor din ultimele…

- Scheme frauduloasa de inșelare a clienților la mai multe stații PECO din nordul țarii. Oamenii legii au stabilit ca responsabilii de la benzinarii au instalat la pompele de alimentare cu carburanți dispozitive tehnice special adaptate, care odata puse in funcțiune livreaza