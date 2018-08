Stiri pe aceeasi tema

- Ploile de vara nu se dau duse usor. In Iasi au racorit aerul si au infrumusetat peisajul urban. In multe zone din oras, pe marginea trotuarelor sunt pomi, iar fructele cazute sunt calcate in picioare de trecatori. Spre exemplu, in Pacurari si in Canta se gasesc pruni si corcodusi. Ploaia de azi a scuturat…

- Ploile cazute joi dupa-amiaza au facut prapad în judetul Teleorman. În Alexandria, din cauza volumului foarte mare de apa, sistemul de canalizare nu a mai facut fața si majortatea intersecțiilor au devenit impracticabile.

- Traficul rutier este restrictionat, marti, pe Calea Victoriei din București, intre bulevardul Ion Campineanu si bulevardul Regina Elisabeta, precum si pe strada Constantin Mille, pana la ora 11.00.​

- Echipa de junioare IV de la Corona Brașov s-a calificat la turneul final al Campionatului Național, in urma fazei semifinale, care s-a desfașurat in acest week-end la Brașov. Fetele antrenate de Mihaela Adam au avut doua victorii și un rezultat de egalitate in grupe, 31-14 cu CSȘ Baia Mare, 30-20 cu…

- Rezultatul votului i-a nemulțumit pe fanii emisiunii. Foarte mulți s-au plans ca rezultatul fost unul nedrept, avand in vedere ca Emil Rengle a fost coregraf colaborator al postului de televiziune. Emil Rengle, poveste de Hollywood. Cine este CASTIGATORUL ROMANII AU TALENT 2018 Iata cateva…

- Ilie Nastase o lauda pe Simona Halep: ”E intr-o forma foarte buna, imi place cum joaca”. Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Simona Halep, numarul 1 WTA, este in creste de forma inaintea turneului de la Roland Garros, precizand ca ii place cum joaca in ciuda…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu e normal ca meciurile din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I, care pot decide campioana, nu se desfasoara in aceeasi zi si de la aceeasi ora. ''Dupa parerea mea nu e…

- Defecțiunile sistemului informatic de programare online gazduit pe pagina web www.prefecturamaramures.ro au contribuit la inregistrarea eronata a datei de 28 mai a.c., și a permis cetațenilor sa se programeze la serviciile publice comunitare. Cetațenii care și-au facut programare online la Serviciul…