Stiri pe aceeasi tema

- Pe 14 decembrie, intr-un moment onorific, delegația Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei, coordonata de Laszlo Borbely, a deschis porțile Expo Dubai 2020 – o premiera pentru Romania la aceasta ediție. In contextul Expo Dubai 2020, Departamentul pentru Dezvoltare…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania a transmis o scrisoare semnata de 71 de organizații studențești și federații/structuri de tineret adresata Guvernului Romaniei in care solicita emiterea de indata a unui act normativ care sa clarifice ca Complexul Cultural-Sportiv STUDENȚESC…

- The Romanian Pavilion at the World Expo in Dubai hosts the conference "Sustainable Romania. Local Knowledge from the Past for a Global Lasting Future" organized by the Department for Sustainable Development in partnership with the Ivan Patzaichin Association - Mila 23, agerpres reports. The conference…

- Consilierul de stat Laszlo Borbely va fi vicepresedinte al Retelei Europene de Dezvoltare Durabila (ESDN), a anuntat, marti, Departamentul pentru Dezvoltare Durabila intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. La reuniunea Adunarii Generale a Retelei Europene de Dezvoltare Durabila (ESDN)…

- S-a lansat primul manual de educație gastronomica, nutriție sanatoasa și combatere a risipei alimentare, autor dr. Iulia Draguț. Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei a organizat marți, 16 noiembrie a.c. la Palatul Culturii din Iași, impreuna cu Asociația Culturala…

- Luni 8 noiembrie, incepand cu ora 10, Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau, videoconferința „Educația Viitorului pentru Dezvoltare Durabila. Școala Circulara, model de buna practica in educația de calitate”.…

- Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei evalueaza situația demografica din Romania ca fiind ingrijoratoare pentru susținerea sistemelor de protecție sociala. „Estimarile arata ca populația Romaniei ar putea scadea pana la 15 milioane in 2070. De asemenea,…

- Concertul Romanian Music Journey a avut loc la Iași pe 23 octombrie, in organizarea Asociației pentru Muzica, Arte și Cultura și cofinanțat de AFCN. Intrebarea de pe afiș este ”De ce iubesc strainii muzica romaneasca”. Intrebarea este oarecum retorica, pentru ca știm foarte bine, interesul fața de muzica…