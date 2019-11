Cultura țărilor dunărene, la Arad Proiectul, inițiat de Institutul Balassi – Colegium Hungaricum Viena, in anul 2012, iar anul acesta va ajunge și in orașul nostru, pe 29 și 30 noiembrie, urmand sa aduca scriitori și artiști invitați din Austria (Josef Trattner), Polonia (Lukasz Galusek), Romania (Pavel Șușara, Radu P. Gheo, Karacsonyi Zsolt), Serbia (Alen Besic) și Ungaria (Orcsik Roland). „Programul Donau Lounge este un forum de dialog intre limbile, culturile si literaturile minoritare si majoritare. In regiunea Dunarii aproape fiecare limba vorbita este o limba minoritara intr-o alta tara, sau regiune. Germana este… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea la seminariile speciale de perfecționare a cunoștințelor de limba engleza prin lectura și joc de rol. Acestea se vor derula joi, 14 noiembrie 2019, intre orele 14:00-16:00, la sediul Centrului Cultural „Lucian…

- Limba italiana este una dintre principalele limbi romanice, limba cu o istorie remarcabila; in secolul al XVI-lea, cultura italiana devine o cultura europeana. La Lyon și la Londra se tipareau carți in italiana. Peste tot era imitat Petrarca, se compuneau poeme dupa model italian. John Milton (1606-1674)…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, duminica, 13 octombrie, la Timișoara, la Adunarea Regionala a filialelor PNL din vestul țarii. La intalnirea care va avea loc, de la ora 16, la Sala „Consantin Jude”, sunt așteptați sa participe peste 4.000 de liberali din Timiș, Arad,…

- Curriculumul românesc prevede ca prima limba moderna este predata începând din clasa pregatitoare, iar a doua limba moderna este predata începând din clasa a V-a. Cel mai bine în topul Eurostat sta Luxemburg, însa Eurostat precizeaza ca deși limbile…

- Cluburi de lectura in limba straina la Biblioteca Județeana Vrancea Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invita copiii cu varsta intre 8 si 10 ani sa se inscrie la Clubul de lectura in limba engleza „Magic letters”, care se va desfasura in fiecare zi de marti, in intervalul orar 14-15. Inscrierile…

- Povestea Cenusaresei va fi jucata in premiera in limba germana la Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" din Sibiu, spectacolul, care va avea premiera in 12 septembrie, avand supratitrare in limba romana, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES. "Teatrul pentru Copii si Tineret…

- Nu exista cultura fara sa aiba o sursa esentiala care este limba si nu exista un popor, o natiune, care sa nu aiba o limba - a declarat sambata academicianul Eugen Simion, care a atras atentia asupra faptului ca ''o parte din inteligenta romaneasca, mai ales o parte dintre scriitorii romani,…

- Implinirea a 165 de ani de la inaugurarea primului tronson de cale ferata de pe actualul teritoriu al Romaniei, la data de 20 august, va fi marcata simbolic de Forumul Democratic al Germanilor din judetul Caras-Severin si Asociatia Germana de Cultura si Educatie a Adultilor din Resita printr-o deplasare…