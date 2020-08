Cultura primește bani în plus la rectificare In cadrul rectificarii bugetare a Ministerului Culturii, pentru proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii s-a alocat suplimentar suma de 95,53 mil. lei credite de angajament și 10,5 mil. lei credite bugetare. Fondurile sunt destinate investițiilor pentru asigurarea infrastructurii culturale conform OUG 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru susținerea desfașurarii Programului cultural național „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021" cu modificarile și completarile in vigoare. Astfel, obiective de investiții precum reconfigurarea cladirii din spital de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

