- O ancheta a Comisiei Europene a dezvaluit recent ca aproape jumatate din mierea testata in Marea Britanie nu este autentica, ci „falsificata” prin adaugarea unui sirop ieftin de zahar, adus cel mai probabil din China. Dupa ce fermierii și-au aratat in repetate randuri nemulțumirile, a venit randul apicultorilor…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a primit joi, 30 martie, vizita unei delegații Michelin, formata din reprezentanți ai uzinelor de cord metalic pe care compania le deține in Franța, Canada, Thailanda, China, Italia, Spania, Brazilia și Romania. In cadrul intalnirii, oaspeții…

- Sosul Habanero este un sos picant. Este numit dupa ardeii iuți habanero, care sunt printre cei mai picanți ardei. Totuși, ei au o aroma deosebita, iar acest sos poate fi consumat pe fripturi, cartofi prajiți, burgeri, hot dog și multe altele. Cuprins: Totul despre ardeii habanero Nu se folosește doar…

- Investitiile straine in piata imobiliara elena, in special locuinte, au inregistrat un nivel ridicat record in 2022, iar datele publicate de Banca Centrala a Greciei arata ca 1,97 miliarde de euro au intrat pe piata locala din strainatate, informeaza publicatia Kathimerini.Este un nivel cu…

- O noua analiza a materialului genetic colectat din ianuarie pana in martie 2020 la Piata de fructe de mare Huanan din Wuhan, China, a relevat ADN-ul animal din probe deja cunoscute a fi pozitive pentru SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca Covid-19. O cantitate semnificativa din acel ADN pare sa apartina…

- Frumusețea tradițiilor romanești, pastrata și transmisa și cu ajutorul proiectelor Erasmus! Astazi, la sediul Centrului Județean de Cultura, in cadrul proiectului Erasmus + “Am I European?”, au avut loc ateliere de creație, in parteneriat cu Școala Gimnaziala “Șerban Cioculescu” din Gaești. 30 de elevi…

- Piața de cumparaturi pe livestream din China este o industrie in plina expansiune, care se estimeaza ca va depași 700 de miliarde de dolari pana la finalul acestui an. Industria reprezinta aproximativ 10% din veniturile din comerțul electronic al țarii, potrivit companiei de consultanța McKinsey, relateaza…

- In anul 2023, fermierii vor continua sa primeasca o subvenție. Este vorba despre schema de reducere a accizei pentru motorina ce se utilizeaza in agricultura și este de 1,529 lei/litru. Conform site-ului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, s-a postat in consultare publica proiectul de Hotarare…