Cultură indoor de cannabis descoperită la Oradea. Trei tineri reținuți Trei persoane au fost retinute dupa ce au infiintat la Oradea o cultura indoor de cannabis. Anchetatorii au gasit la perchezitii zeci de plante de cannabis inalte de aproape un metru, intr-un cort special. Miercuri, polițiștii din Oradea și procurorii DIICOT au facut 5 percheziții domiciliare la Oradea, pentru documentarea și probarea activitații infracționale a […] Articolul Cultura indoor de cannabis descoperita la Oradea. Trei tineri reținuți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea au destructurat o rețea de criminalitate organizata specializata in trafic de droguri de risc și au desființat o cultura de cannabis indoor. 4,5 kilograme de cannabis au fost confiscate. Miercuri, 5 februarie…

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in Alba Iulia: Doi tineri de 19 ani REȚINUȚI de polițiști, dupa ce au spart 8 autoturisme și anexa unui imobil și au furat scule, casetofoane și produse cosmetice PERCHEZIȚII in Alba Iulia: Doi tineri de 19 ani REȚINUȚI de polițiști, dupa ce au spart 8 autoturisme și anexa…

- Doi tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 35 de ani, ambii din comuna Fildu de Jos, au fost retinuti de politisti, fiind prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou cu propunere de arestare preventiva, dupa ce, prin violența, iau furat unui barbat telefonul si o suma de bani.

- La data de 11 decembrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Rovinari au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj doi tineri, de 28 si 25 de ani, din comuna Farcasesti, respective orasul Rovinari, banuiti de savarsirea infractiunii de…

- Doi tineri au fost retinuti de politisti pentru furt calificat in urma unor perchezitii domiciliare efectuate pe raza localitatilor Runcu si Rovinari, se arata intr-un comunicat de presa postat, miercuri, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, politisti din…

- Autoritațile romane anunța 13 percheziții in mai multe județe ale țarii, dupa ce un grup infracțional care trafica, importa și exporta droguri de risc a fost destructurat in Franța. In rețea sunt implicați și romani, iar captura facuta in Franța este de 5.000 de kilograme de cannabis. Procurorii Direcției…

- Un numar de sapte barbati cu varste cuprinse intre 17 si 45 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore in urma unor perchezitii efectuate in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, la persoane implicate in tulburarea ordinii si linistii publice, in locuintele si autoturismele lor fiind gasite bate,…

- Patru tineri din Alba Iulia au fost retinuti de politisti dupa ce au spart un local public si au furat 4.200 de lei. Banii furati i-au cheltuit la jocuri de noroc, in Alba Iulia si in Zlatna.