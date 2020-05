Stiri pe aceeasi tema

- Grindina de acum doua zile a distrus 80% din culturile de pepeni verzi de Dabuleni. Fermierii spera ca plantele care au mai ramas sa se regenereze, insa primii pepeni vor ajunge pe piata abia peste o luna. Si ar putea fi mult mai scumpi. Florina Popa are 57 de ani. De o viata cultiva pepeni verzi. Anul…

- Ploile torențiale au facut probleme Arhiva Foto: Maria Mandita. Ploile torențiale au facut probleme în unele zone din țara. În câteva localitați din județul Vâlcea a batut grindina, numeroase culturi fiind distruse. De asemenea, în județul Dâmbovița…

- Potrivit informației Inspectoratului General pentru Situații de Urgența colectata din subdiviziunile teritoriale, in urma ploilor torențiale cu grindina inregistrate in perioada 02 -03 mai 2020 pe teritoriul țarii au fost afectate mai multe hectare de culturi agricole, din unele localitați. In localitatea…

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie- 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii. In localitatea Mirnoe, raionul Taraclia ploaia cu grindina a afectat 2 ha de livezi. Pe traseul Balți- Sarateni, din cauza…

- Ploile puternice insoțite de grindina continua sa faca ravagii și azi pe intreg teritoriul țarii. In raionul Calarași a cazut grindina de marimea unei cireșe, scrie publika.md. In imaginile expediate se vede ca in citeva minute, pamintul s-a acoperit cu un covor de gheața. Potrivit meteorologilor, vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara in cea mai mare parte a tarii. Se anunța ploi torențiale, vant și grindina. Potrivit meteorologilor, incepand de miercuri de la ora 12.00 pana joi la ora 22.00 in cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, valabila in intervalul 29 aprilie, ora 12.00 30 aprilie, ora 22.00. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse,…

- Dupa temperaturile demne de primavara tarzie, ba chiar de vara, vremea se racește accentuat. In regiunile sudice si sud-vestice ploile se vor transforma local in lapovita si ninsoare, iar cantitatile de apa vor depasi, izolat, 10 - 15 l/mp. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri,…