Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Marinei Romane, cu acordul Statului Major al Fortelor Navale, o delegatie a comunelor Birla judetul Arges si Tufeni judetul Olt , la initiativa unui grup de marinari militari originari din localitatile respective, va prezenta un spectacol comun sustinut de Ansamblul folcloric ldquo;Floricica"…

- Procurori ai DIICOT si politisti au facut, miercuri, 34 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri, falsificare de moneda, proxenetism si trafic de influenta. Peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, scrie News.ro.Procurorii…

- Procurorii DIICOT Brasov au efectuat, conform unui comunicat de presa, 11 perchezitii impreuna cu ofiteri de politie judiciara, anchetatorii avand in vedere destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, inselaciune si…

- Procurorii DIICOT Constanta au retinut, pentru 24 de ore, sase persoane, sub acuzatia de trafic de minori si proxenetism. "La data de 19 iunie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Constanta au dispus retinerea pentru o perioada…

- La data de 15.06.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor MUNTEAN MELINDA, CIKI IOANA ALEXANDRA, NICOLAE MARIUS VALENTIN, RAUH SANDRA REBECCA,…

- Gruparea de tip mafiot, bazata pe relatii de familie, cunoscuta in lumea interlopa sub denumirea de „Stoaca”, a intrat in vizorul DIICOT. Miercuri dimineața au avut loc mai multe percheziții la gruparea care și-a intins tentaculele pana la Cluj. Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu ofiteri…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au efectuat 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 in judetul Timiș și 3 in judetul Caraș-Severin, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic internațional de…

- La datele de 09.05.2018 si 10.05.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PETRUS CALIN si DAMACUS BOGDAN RADU, pentru savarsirea de infractiuni…