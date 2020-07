Stiri pe aceeasi tema

- Vizita la muzeu nu va depasi 2 ore, cartile returnate la biblioteca intra in „carantina” 10 zile pentru dezinfectie, sunt interzise lansarile de carte iar contactul fizic intre actori va fi limitat la filmari sunt cateva dintre normele care trebuie respectate in domeniul cultural dupa 1 iunie si care…

- Centrele vor funcționa la Brașov, Fagaraș și Rupea și se vor adresa unui numar de minim 110 copii și familiilor acestora. Proiectul se adreseaza și tinerilor din centrele de plasament care urmeaza sa paraseasca sistemul rezidențial și vizeaza pregatirea acestora pentru viața independenta. Valoarea totala…

- Valer Dorneanu, președintele CCR, a reacționat imediat dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi. Dorneanu a spus ca nu are niciun sentiment legat de victoria fostei șefe DNA.”Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa fac…

- Consiliul coordonator al compatrioților ruși din Moldova a anunțat ca iși transfera evenimentele dedicate aniversarii a 75 de ani de la Victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, in rețelele sociale. "Avind in vedere imposibilitatea de a organiza acțiunea "Regimentul nemuritor" pe strazile orașelor…

- Social-democrații barladeni au remis un comunicat de presa in care și-au manifestat punctul de vedere dupa ce consilierii din aceeași formațiune, au convocat pentru astazi o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal in Sala mare a Cinematografului “Victoria”. Asta dupa ce, cu o zi in urma,…

- La plenara Partidului Muncitoresc Roman din decembrie 1961, cu patru luni inaintea incheierii oficiale a colectivizarii, Gheorghiu-Dej declara ca in perioada maximei terori, in anii 1949-1952, au fost trimisi in judecata 80.000 tarani, intre care si „tarani muncitori”, dintre acestia 30.000 fiind judecati…

- Pietele stradale au fost redeschise la Wuhan - in pofida unei reputatii proaste din cauza careia se indeamna la inchiderea acestora in strainatate -, la patru luni de la aparitia covid-19 in acest oras din centrul Chinei, relateaza AFP.

- Veteranul de razboi Gheorghe Voiculescu, luptator in al Doilea Razboi Mondial, a primit, marti, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani, o diploma de excelenta și un tort din partea conducerii Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru TELL" Barlad. “Emotii, respect si recunostinta. Acestea…