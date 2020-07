Cultul egoismului ucide America Raspunsul lui Donald Trump la criza coronavirus a fost redeschiderea economica a Americii. Președintele și aliații sai erau atat de dornici sa vada un numar mare de locuri de munca, incat au ignorat atat riscurile de infecție, cat și modul in care o pandemie reinviata chiar ar submina economia. Și Joe Biden s-a dovedit o […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

