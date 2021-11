Cultivatorii de sfeclă de zahăr negociază prețuri mai mari pentru recolta 2022, aliniate exploziei prețurilor input-urilor agricole! dav Cultivatorii de sfecla de zahar negociaza prețuri mai mari pentru recolta 2022, aliniate exploziei prețurilor input-urilor agricole! Vineri, 12 noiembrie 2021, vor avea loc primele discuții oficiale in cadrul negocierii contractului cadru 2022, dintre fermierii producatori de sfecla de zahar și reprezentanții singurei unitați procesatoare, din zona Moldovei, aflata la Roman, județul Neamț. Sub imperativele scumpirilor spectaculoase ale input-urilor agricole (de exemplu, la ingrașaminte prețurile au crescut chiar și cu peste 300%), pentru viitoarea recolta, Asociația Cultivatorilor de Sfecla… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

