Cultivatorii de flori din Columbia se așteaptă la o explozie a exporturilor de Valentine’s Day Cultivatorii de flori din Columbia pregatesc ultimele livrari de trandafiri si alte flori cu ocazia Zilei Indragostitilor, in principal spre SUA, pe fondul estimarilor ca vanzarile vor creste si in acest an, deoarece florile distrag atentia de la pandemia de coronavirus care continua. In 2021, exporturile de flori ale Columbiei, cel mai mare furnizor de flori al SUA si al doilea mare producator mondial dupa Tarile de Jos, au crescut cu 22% in ritm anual, pana la 300.000 de tone. Livrarile de anul trecut au avut o valoare de aproximativ 1,73 miliarde de dolari, iar producatorii se asteapta ca tendinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

