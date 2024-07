Cultivator de canabis din Craiova, condamnat definitiv Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un craiovean de 38 de ani, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de droguri. Procurorii DIICOT au sustinut ca barbatul a inființat culturi de canabis și a deținut cocaina, droguri care ar fi fost vandute consumatorilor din Dolj. In urma unor perchezitii, la domiciliul inculpatului au fost gaste plante de canabis, doua kilograme de canabis si 348 grame de cociana. Procurorii DIICOT au explicat ca inculpatul s-a ocupat cu vanzarea de canabis catre consumatorii din Dolj. In urma perchezitiilor au fost gasite si 348 grame de cocaina.„Inculpatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

