- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim-ministrul…

- Noile legi ale educației, prezentate cu puțin timp in urma de ministrul Educației Ligia Deca, iși propun creșterea calitații invațamantului și reducerea analfabetismului funcțional. Modificarile propuse vin pe fondul unor cifre ingrijoratoare, care plaseaza Romania in coada clasamentului european in…

- Proiectele de legi ale educației au fost publicate astazi, 27 februarie 2023, și lansate in dezbatere publica de catre ministra Ligia Deca, la aproape 5 luni de la preluarea mandatului de ministru. Este vorba despre proiectul Legii invațamantului preuniversitar și proiectul Legii invațamantului superior,…

- Noile legi ale educatiei, prezentate cu putin timp in urma de ministrul Ligia Deca, isi propun cresterea calitatii invatamantului si reducerea analfabetismului functional. Modificarile propuse vin pe fondul unor cifre ingrijoratoare, care plaseaza Romania in coada clasamentului european in ceea ce priveste…

- Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic a avut loc astazi, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Nicolae-Ionel Ciuca. In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…

- Social Valoarea burselor școlare și de merit pentru anul școlar 2023-2024 se majoreaza – Bursa de performanța dispare ianuarie 26, 2023 11:47 Potrivit noului proiect de Legi ale Educației propus de Ligia Deca, bursa sociala ar putea crește cu 100 de lei, ajungand de 300 de lei, iar cea de merit crește…

- Cunoscutul maramureșean, implicat ca om de știința și persoana publica in slujba Cetații, a fost distins cu un prestigios premiu al Academiei de Științe Tehnice din Romania (ASTR) pentru valoroasa sa lucrare „Proiectele miniere; evaluarea din perspectiva dezvoltarii durabile”, ediția a II-a, revazuta…