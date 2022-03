Stiri pe aceeasi tema

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- Mircea Lucescu vrea sa revina in Romania. Agresiunea armata declanșata de Rusia, joi dimineața, impotriva Ucrainei a schimbat in cateva ore viața a milioane de oameni. Printre aceștia se afla și tehnicianul roman de la Dinamo Kiev, prins in capitala statului vecin, care a devenit ținta atacurilor armatei…

- Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta…

- Romania are nevoie de o prezența permanenta a militarilor americani, avand in vedere ca este „o țara cu o istorie indelungata si traumatizanta in ceea ce priveste agresiunea rusa”, a declarat, ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru, potrivit Washington Post. „Ceea ce avem nevoie este o prezenta permanenta…