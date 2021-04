Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Nautic Roman (CNR), in colaborare cu Direcția Județeana pentru Sport si Tineret (DSTJ) Constanța, organizeaza vineri, 23 aprilie, de la ora 15.00, o vanatoare de oua pentru sportivii legitimati, pe lacul Techirghiol, informeaza directorul executiv al clubului, Gulbin Amet. Iepurașul de Paște…

- Cand vine vorba de arta incondeierii oualor te gandești in primul rand la Bucovina. E patria oalor incondeiate sau inchistrite cum se spune, e zona in care acest meșteșug este pastrat cu sfințenie din generație in generație. Din mainile oamenilor acestor locuri ies adevarate opere de arta. Ouale incondeiate…

- Elevii Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu"Dumbraveni au fost inițiați in tehnica incondeierii oualor. La inițiativa preotului paroh Ionuț Agapi, de la Parohia Dumbraveni II, Protopopiatul Suceava I, mai mulți copii de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" din ...

- Muzeul ASTRA organizeaza de vineri pana duminica o serie de activitati specifice Pastelui catolic, fiind vorba despre vopsirea oualor, pomisorul de Paste, element de baza in decorul mesei traditionale la sasi si reconstituirea obiceiului cautatului, adresat copiilor, informeaza un comunicat de presa…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza in perioada 2-4 aprilie 2021 o serie de activitați specifice Paștelui Catolic. Este vorba despre Vopsirea oualor de Paști – o activitate adresata in special copiilor, Pomișorul de Paște,…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud și un altul din Suceava au fost reținuți de polițiști dupa ce au furat un caine de rasa din curtea unui imobil din Prundu Bargaului. Animalul a fost returnat proprietarului. La data de 9 februarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu…

- Dupa ce grupul francez Lactalis a decis sa inchida fabricile din Floreni si Vatra Dornei, aflate in portofoliul firmei Dorna Lactate, crescatorii de animale din Bazinul Dornelor, o zona cu fanete si pasuni naturale intinse si unde principala indeletnicire a localnicilor o reprezinta cresterea animalelor,…