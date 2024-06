Culorile care îi salvează pe copii în cazul unui pericol în apă Copiii care se afla in pericol de inec la mare sau in piscina pot fi salvați mai repede in funcție de culoarea costumului de baie pe care il poarta. Specialiștii americani au efectuat studii și au formulat recomandari clare despre culorile cele mai potrivite pentru ca micuții sa fie vizibili in apa și sa fie salvați mai rapid in situații de urgența. Costumele de baie pentru copii in culori fosforescente sunt cele mai vizibile Potrivit acestor specialiști, culorile fosforescente se vad foarte bine in apa și ii ajuta pe salvamari sa localizeze cu ușurința copiii in apa. Culorile aprinse și contrastante,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

