- Consiliul Judetean Constanta a facut public rezultatul evaluarii anuale pentru Corina Apostoleanu, manager al Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta, pentru anul 2020 Comisia de evaluare a managementului penru anul 2020 de la Biblioteca Judeteana ,,I.N.Roman" Constanta a punctat activitatea managerului…

- "Caravana povestilor" a poposit, miercuri, la Bordesti, in cadrul primului proiect in aer liber organizat de Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea de la inceputul pandemiei de COVID-19, care si-a propus sa aduca in dar copiilor din localitate cele mai frumoase istorii si marturisiri despre…

- N.Dumitrescu Dupa o lunga așteptare, cauzata de restricțiile impuse din cauza pandemiei, prahovenii iubitori de lectura, dar și cei care doresc sa fie in mijlocul carților, sa țina in mana vechi sau noi volume abia ieșite de sub tipar, pot trece din nou pragul Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga”…

- Nicoleta Dumitrescu Intr-un cadru restrans, dar elevat, ieri, in curtea interioara a Bibliotecii Judetene “Nicolae Iorga” din Ploiesti a avut loc un dublu eveniment cultural, organizat in colaborare cu Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR). A fost vorba despre lansarea volumului „Cavalerii…

- Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultura Prahova, in colaborare cu Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, organizeaza duminica, 7 iunie 2020, incepand cu ora 11.00, Concert de promenada susținut de Fanfara „Prahova”, in decorul de poveste al Gradinii Botanice de la Bucov.…

- Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea invita utilizatorii sa se bucure de serviciile sale de imprumut de carte la domiciliu Dragi vranceni, incepand de marti, 2 iunie 2020, Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va invita sa-i pasiti, din nou pragul, spre va bucura de serviciul…

- Luiza Radulescu Pintilie Rafturile cu volume, salile de lectura, sertarele cu fise in ordine alfabetica, dialogul cu bibliotecarul, nu in ultimul rand cartea aleasa – toate fac parte din atmosfera unei biblioteci publice si nimic nu o poate inlocui nici pentru cititorul cu vechime, nici pentru acela…

- Programul pentru public al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare se va relua gradual și diferențiat, doar la sediul central, incepand de luni, 18 mai 2020. Conducerea bibliotecii menționeaza ca, pana la stabilirea unor reglementari precise ale autoritaților din cultura, programul va fi și experimental.…