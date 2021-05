Culori de haine pentru șatene. Ce poartă vedetele De cele mai multe ori ți-ai luat o ținuta noua, exact pe marimile tale, dar atunci cand te uiți in oglinda ți se pare ca nu ți se potrivește? Ei bine, pe langa fizic, ar trebui sa iei in considerare și culoarea parului. Mai ales atunci cand ai parul lung și il poți purta pe spate, intins, culoarea outfit-ului tau ar trebui sa depinda și de culoarea podoabei capilare. Iata care sunt cele mai potrivite culori de haine pentru șatene și ce poarta vedetele! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea culorilor de haine este o adevarata provocare pentru femei, iar un aspect extrem de important nu trebuie nicicum ignorat, vorbind despre culoare parului. Doamnele și domnișoarele blonde, de pilda, trebuie sa fie cele mai grijulii cand vine vorba despre alegerea unei anumite nuațe a piesei vestimentare…

- Te simți neliniștit intr-o camera galbena? Culoarea albastra te face sa te simți calm și relaxat? Culoarea este un Post-ul Psiholog Laura Maria Cojocaru: Cele 11 culori din spatele starii noastre de spirit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Te simți neliniștit intr-o camera galbena? Culoarea albastra te face sa te simți calm și relaxat? Culoarea este un instrument puternic de comunicare și poate fi utilizata pentru a semnala acțiunea, influența starea de spirit și chiar influențarea reacțiilor fiziologice. Anumite culori au fost asociate…

- Fascinati de moda si de culori vibrante, oamenii si-au pus multa vreme sanatatea si ciar viata in pericol. De ce? Unele culori si colorantisunt extrem de toxice din cauza substantelor din care sunt obtinute.

- LONCOLOR – brand romanesc și lider de piața in categoria vopselei de par – a pregatit de mai bine de un an un amplu proiect de relansare pentru cea mai populara gama din portofoliu: LONCOLOR ULTRA. Astfel, toate cele 35 de nuanțe existente se relanseaza sub un nou ambalaj, mai atragator și aerisit,…

- Culori vibrante, par stralucitor și vizibil hidratat? Da! Acestea sunt elementele cheie care alcatuiesc gama pentru vopsirea profesionala a parului de la Elgon – Moda & Styling. Știm ca nu este ușor sa gasești produse potrivite pentru parul tau dificil dar mai ales sa gasești o culoare care sa te defineasca…

- De la primele becuri LED aparute, tehnologia a continuat sa progreseze, iar acum ai la dispozitie game intregi de produse foarte diverse si de foarte buna calitate pe piata. Pentru a alege corect sursa de lumina LED din camera de zi, iata caracteristicile pe care ar fi bine sa le ai in vedere. Instalmen…