Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o nota de informare emisa de autoritațile din cadrul Ministerului de Interne maghiar, punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Ungariei au primit ordin sa se deschida pentru traficul de turism si persoane, incepand cu data de 22 mai 2020, ora 13,00. Punctele de trecere a frontierei Vallaj…

- Adjunctul Politiei de Frontiera Liviu Bute va prelua atributiile lui Ioan Buda, seful sau care si-a dat demisia. Conform CV-ului sau, chestorul Bute a lucrat cinci ani la „Doi si-un sfert”. Atributiile functiei de inspector general vor fi preluate de chestorul principal de politie Liviu Bute, adjunct…

- Ii pune la punct cu armele lor. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu cere inchiderea site-ului Președinției, pe care il acuza de fake news, in contextul in care site-ul Administrației Prezidențiale gazduiește o declarație falsa a președintelui Romaniei legat de școlile din Franța. Solicitarea lui Pleșoianu…

- Campionatele Europene de atletism, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 25-30 august, la Paris, au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Decizia a fost luata joi, intr-o reuniune a reprezentantilor federatiei franceze, comitetului de organizare, delegatiei…

- Autoritatile iau in calcul trecerea la scenariul 4 in criza provocata de pandemia de COVID-19, a declarat aseara, la un post privat de televiziune, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Acest scenariu intra in functiune atunci cand in Romania vor peste 2000 de persoane confirmate cu noul coronavirus. Nelu…

- Franta este abia la inceputul crizei cauzate de noul coronavirus si se afla intr-o cursa pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, la inceputul unei reuniuni de criza la sediul Ministerului de Interne francez, potrivit Reuters. ''Suntem…

- "Decretul prezidential de instituire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prevede restrangerea unor drepturi precum libertatea intrunirilor, insa conform art. 2 din decret nu este restransa libertatea de constiinta, care cuprinde libertatea religioasa, garantata de art. 29 din Constitutia Romaniei.…

- 15 cetațeni, printre care și mai mulți copii, dintr-o țara din Africa de Sud au fost preluați aseara din Pasajul Obor de polițiștii locali ai Sectorului 2 și duși intr-un centru de carantina.In imaginile postate de Poliția Locala a sectorului 2 pe pagina de Facebook se observa cum oamenii stau in fața…