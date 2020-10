Culoarea anului 2021 pentru păr. Ce nuanțe îndrăznețe poți purta 2021 vine cu o surpriza uriașa in materie de nuanțe! Daca nu știți ce schimbare inedita sa va faceți la nivelul podoabei capilare, ei bine, culoarea care va fi la moda anul viitor cu siguranța va va scoate din tipare. Iata ce sfaturi ofera experții in privința nuanțelor indraznețe la care puteți apela fara probleme! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile din Marea Britanie, acolo unde un barbat a fost filmat in timp ce agresa o tanara, in autobuz.In video, o adolescenta de 16 ani se cearta cu un barbat pe tema faptului ca purta o masca. Mai mulți pasageri intervin in discuție și ii dau barbatului cate o palma peste cap, mai ales…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| In prag de alegeri, Guvernul aloca bani primariilor din Alba dupa culoarea politica In prag de alegeri, Guvernul condus de Ludovic Orban aloca bani in mod discreționar primariilor din județul Alba, favorizandu-le pe cele care au primari PNL. Nu este pentru prima…

- Gradinițele se pregatesc sa iși primeasca preșcolarii, incepand cu 14 septembrie. Potrivit normelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetarii și Ministerul Sanatații, in gradinițe activitatea se va desfașura normal, prin prezența fizica.

- Doi șoferi grabiți au fost surprinși in urma cu cateva zile la Alba Iulia, in timp ce au trecut pe culoarea roșie a semaforului, la intersecția dintre B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Vasile Goldiș. Incidentul a fost surprins de o camera de bord aflata pe un alt autovehicul oprit la semafor, la trecerea…

- „Ce este mai important, sa tinem sub control pandemia si copiii sa nu beneficieze de educatie sau, totusi, sa cautam o cale de mijloc? Cred ca aceasta cale de mijloc este calea optima. Trebuie sa incepem scoala, trebuie sa dam o educatie copiilor", a explicat Virgil Musta. Inceperea anului scolar trebuie…

- Catalin Cherecheș aduce lamuriri privind controversa iscata cu privire la sigla MINAUR :“echipa care mi-a și ne-a influențat copilaria și viața, va purta și de acum celebrele deja culori: portocaliu și negru!” Ultimele zile au fost marcate in spațiul virtual de pareri și intrigi privind culorile echipei…

- Un politist local a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat intr-un magazin si nu purta masca, el fiind filmat de un cetatean, iar imaginile postate pe o retea de socializare scrie GDS.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in urma imaginilor aparute in spatiul…

- Focar de coronavirus la Timișoara, provocat chiar de o asistenta medicala care n-a crezut in virus și care a refuzat sa poarte masca și echipament de protecție. Femeia a fost testata pozitiv, iar de la ea s-ar fi infectat alte zeci de cadre medicale din spitalul CFR. Cand a aflat ca s-a imbolnavit,…