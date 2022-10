Stiri pe aceeasi tema

- Aleea cu umbreluțe din Parcul Central al municipiului Radauți a fost astazi neincapatoare. Și asta pentru ca acolo a avut locTargul de toamna pentru copii, manifestare aflata la a șaptea ediție și organizata de Asociația de Parinți impreuna cu Școala Gimnaziala ”Regina Elisabeta”. Copiii au expus și…

- O amintire care și acum, dupa 30 și de ani, imi da fior, gandindu-ma ca doar așa am putut ține minte ceea ce mai toți care nu au avut Post-ul LA SFARȘIT DE SAPTAMANA – Constanța POPESCU – Sa va mai povestesc… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In acest sfarșit de saptamana, la nivel național, pompierii militari au gestionat 3.849 intervenții in situații de urgența. Majoritatea dintre acestea au constat in asistența medicala, echipajele SMURD acționand in 3.223 solicitari. Echipajele operative au intervenit pentru stingerea a 169 de incendii,…

- Daca nu ai un PlayStation 5 sau nu ai fost dispus sa dai banii pentru varianta de PC a lui Deathloop, jocul lansat de Bethesda in urma cu un an, iata o veste buna: titlul va ajunge in sfarșit in Game Pass, serviciul celor de la Xbox, in aceasta luna. Mai exact, data de lansare oficiala este de 20 septembrie.…

- Mai bine de o jumatate de secol, elevii scolii principale din Dimacheni au folosit WC -ul din fundul curtii. Daca in 1968, cand a fost construita, anexa cu gaurile in pardoseala si fara racord la vreo sursa de apa, era considerata un semn de civilizatie, in 2020, cand a fost votat primar al comunei…

- Spectacol cu intrarea libera la Filarmonica Pitești. Vneri, 12 august, de la ora 19.00, in Sala Simfonia, va avea loc un spectacolul de muzica și poezie. Actrițele Larisa Taistaru, Andreea Drugulescu și Denisa Mikesz vor recita poezii din creația lui Mihai Talpoș, iar pianistul Fabiani Prcsina va interpreta…

- In saptamanile de dupa declanșarea invaziei rusești a Ucrainei, marile economii din Europa au inceput sa se clatine, dar in estul continentului criza nu lovise inca și populația se bucura de creșteri procentuale de doua cifre ale salariilor și subvenții generoase din partea statului in anumite țari,…