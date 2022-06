Stiri pe aceeasi tema

- In toate punctele de trecere a frontierei de stat se atesta valori minime de trafic. Circulație degajata, fara rinduri, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera. In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 38 168 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul…

- Datele oficiale ale Poliției de Frontiera Romane arata ca in data de 07.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.955 de persoane, dintre care 9.065 de cetateni ucraineni (in creștere cu 12,3% fata de ziua precedenta). Astfel, pe la frontiera…

- Aproape 100 de refugiati ucraineni au intrat, in primele doua zile de Paste, in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Botosani, a anuntat, marti, printr-o informare de presa, Institutia Prefectului judetului Botosani. Potrivit sursei citate, prin punctele de trecere a frontierei…

- O coloana de camioane lunga de aproximativ 15 kilometri s-a format, marti, pe DN 79A inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Varsand, unde soferii asteapta zece ore pentru a trece granita, aglomeratie fiind si la Nadlac II, unde se asteapta cinci ore in coloana pe autostrada A1, informeaza…

- In perioada 24 februarie 2022 – 26 martie 2022, au intrat in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei de la Radauți-Prut și Stanca, in total, 62.770 de cetațeni ucraineni și 14.662 vehicule.

- Peste 58.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania, de la inceputul razboiului, prin punctele de trecere a frontierei din judetul Botosani, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cetațenii ucraineni care intra in Romania prin Punctele de Trecere a Frontierei Radauți Prut și Stanca beneficiaza de apa, alimente, asistența medicala și pot obține informații legate de problemele cu care se confrunta.