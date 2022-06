Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au decis crearea, in punctele de trecere a frontierei, unui culoar verde destinat camioanelor goale si celor care transporta marfuri perisabile, masura urmarind fluidizarea traficului de automarfare intre cele doua state, se arata intr-un comunicat de…

- In urma deciziei prim-ministrului Nicolae Ciuca, seful Politiei de Frontiera Romane a avut o intalnire de lucru cu reprezentantii autoritatilor responsabile din Republica Moldova, pentru a gasi solutii eficiente pentru procesarea cat mai rapida a fluxurilor de automarfare si reducerea timpului de asteptare…

- Urmare a intilnirii din aceasta dimineața de la București, intre premierii Republicii Moldova și Romaniei, precum și a vizitei de lucru de ieri a ministrului afacerilor interne, Ana Revenco, in Romania, s-a dat startul planului de contingența pentru deblocarea situației de la frontierele moldo-romane…

- Datele oficiale ale Poliției de Frontiera Romane arata ca in data de 07.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.955 de persoane, dintre care 9.065 de cetateni ucraineni (in creștere cu 12,3% fata de ziua precedenta). Astfel, pe la frontiera…

- Politistii de frontiera de la Stanca au descoperit, in posesia a doi cetateni din Republica Moldova, trei carti de identitate romanesti care s-au dovedit a fi false, informeaza vineri Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, potrivit Agerpres.''In data de 5 mai, in jurul orei 23,30,…

- Un autoturism in valoare de 35.000 de euro, care figureaza ca fiind furat din Germania, a fost descoperit de politistii de frontiera la PTF Albita, barbatul care se afla la volan declarand ca urma sa il duca in Republica Moldova, in schimbul unei sume de bani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Autoritatile din Maramures si Ucraina au demarat, marti, o ampla actiune de cautare a unor persoane posibil ratacite pe Muntele Pop Ivan, in timp ce incercau sa ajunga din Ucraina in Romania. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a fost sesizat telefonic de catre o femeie…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane de dolari, a anuntat, duminica, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit sursei citate, cei doi ucraineni, soti si sotie, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…