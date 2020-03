Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani au ramas blocați la Granița dintre Austria și Ungaria, care a inchis frontierele pentru cetațenii strani. Ministerul de Externe a reușit sa obțina permisiunea ca aceștia sa tranziteze teritoriul Ungariei, incepand cu ora 13.00, ora Romaniei. Cei care vor ajunge, in urmatoarele zile, la…

- „Am niste colegi avocati specializati in insolventa, cu care colaborez din cand in cand si cu care ma intalnesc uneori la conferinte internationale. Sunt din Germania, Franta, UK, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria, SUA, Mexic, Brazilia, Africa de Sud si Hong Kong. Am avut aseara (si continua azi) un…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21:00 - 18 martie, ora 5:00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa

- Zeci de borșeni, dar și maramureșeni se vor intoarce in acasta noapte acasa. Vestea a fost data de catre Ministrul de Externe care a decis de comun acord cu omologul sau maghiar sa deschida un culoar umanitar pentru miile de cetațeni romani ramași blocați la granița cu Ungaria. „In aceasta seara,…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a solicitat, marti, omologului sau ungar, Peter Szijjarto, deschiderea unui culoar umanitar pentru ca cei aproximativ 3.500 de cetateni romani sa se poata intoarce acasa, care sunt in prezent blocati la Hegyeshalom, la granita dintre Ungaria si Slovacia, dupa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a cerut, marti, omologului sau ungar, Peter Szijjarto, intr-o convorbire telefonica, crearea de urgenta a unui coridor umanitar care sa permita tranzitul continuu prin Ungaria spre Romania al tuturor cetatenilor romani aflati in prezent la frontiera dintre…

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, spune ministrul de Externe ungar. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de…

- Zecile de borșeni blocați in Italia, dupa ce hotelurile la care lucrau s-au inchis, nu pot fi aduși acasa cu autocare, spune primarul comunei Borșa, județul Maramureș, Sorin Timiș. Vor primi cazare și masa cu ajutorul consulatelor, potrivit Mediafax.Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook,…