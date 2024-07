Culmea tupeului. Statul rău-platnic își execută silit creditorii Parlamentarii vor sa puna capat unei anomalii și, mai ales, unei practici paguboase a statului roman, care falimenteaza chiar companiile mici și mijlocii, in marea lor majoritate cu capital romanesc. Este vorba despre executarea silita și blocarea conturilor de catre ANAF pentru datorii la stat, in condițiile in care statul nu iși platește facturile la […] The post Culmea tupeului. Statul rau-platnic iși executa silit creditorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FITZA MOMENTULUI… Pe valea Prutului, de la Berezeni la Vetrișoaia, a fost drumul de la agonie la extaz, in noaptea alegerilor. Daca primarul Toader Dima, spun gurile rele, s-a perpelit de necaz, ca l-a batut la scor un AUR-ist anonim aparut de nicaieri, la vecinul de la Vetrișoaia, Corneliu Stanga,…

- Vlad Pascu s-a prezentat astazi la proces in fața noului complet de judecata. Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a ucis in vara anului, in stațiunea 2 Mai, trecut doi studenți la Geografie, in timp ce se deplasa cu mașina catre Constanța, s-a prezentat astazi la proces, unde le-a cerut scuze parinților…

- Parlamentarii europeni sunt alesi pentru un mandat de 5 ani. Precedentele alegeri au avut loc pe data de 7 iunie 2009. Prezenta la vot a gorjenilor a fost atunci putin peste media nationala. Au votat 91.033, iar voturile lor au mers spre: PSD+PC – 3...

- Doua femei, condamnate pentru fraudarea alegerilor in 2020 și care au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației, primind condamnari cu suspendare, au fost inițial desemnate președinți ai unor secții de votare in aceeași localitate din Prahova unde au comis fraudele acum patru ani. Acestea au fost…

- Fondatorul grupului de firme Electra din Iasi, Marian Berdan, sustine ca oamenii de afaceri ieseni i-au spus premierului Marcel Ciolacu ca Moldova are nevoie urgenta de autostrada si i-au cerut acestuia ca proiectul sa fie finalizat pana in anul 2030. Dupa discutiile cu antreprenorii, coloana in care…

- O subsidiara a colosului Gazprom din Romania, care iși desfașoara activitatea in Portul Constanța, a intrat in insolvența. Este vorba despre societatea Balkan Marine Bunker Assets SRL, care a inregistrat o solicitare de intrare in faliment pe 25 martie 2024. Totodata, va reamintim ca prima cerere i-a…

- Pachetul de subventii, care nu este inca finalizat, va finanta unitati de fabricare a cipurilor din New York si Idaho, prin intermediul legii cipuri si stiinta, a declarat senatorul din New York, intr-un comunicat. ”Aceasta investitie federala monumentala si istorica va impulsiona si va propulsa Micron…

- Raul Ciprian Neamți, alaturi de Florin Aluaș se numara printre cei mai longevivi consilieri personali din echipa primarului Ioan Turc. Gurile rele spun ca Raul Ciprian Neamți, perceput de mulți mana dreapta a edilului Bistriței, și-ar pregati debarcarea și nu oricum… ci cu „merindele imobiliare” bine…