- Miliardarul rus Alexander Abramov a initiat o actiune in justitie impotriva ministrului de externe al Australiei, incercand sa fie eliminat de pe lista persoanelor vizate de sanctiuni ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, relateaza The Guardian.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pledat, in cadrul unei conferințe la Paris, printre marile firme de tehnologie, aparand ca o holograma și facand referire la „Razboiul Stelelor”, in incercarea de a obține ajutor in lupta țarii sale impotriva Rusiei. Zelenskiy a declarat in fața unei mulțimi…

- Un consorțiu de avocați ucraineni și internaționali se pregatește sa lanseze o acțiune civila in masa impotriva statului rus, precum și a contractorilor militari privați, dar și impotriva oamenilor de afaceri care susțin efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, in incercarea de a obține despagubiri financiare…

- Oamenii din localitatea aflata aproape de granița cu Ucraina vorbesc despre atmosfera tensionata din oraș, dupa o serie de atacuri atribuite Kievului, scrie The Guardian. Zgomotele razboiului au devenit tot mai prezente in Belgorod, un oraș rusesc situat la aproximativ 40 km de granița cu Ucraina. Iar…

- Uniunea Europeana a hotarat sa-și intensifice strategia de aparare in regiunea Indo-Pacific, in contextul temerilor legate de prezența tot mai mare a Chinei și a preocuparilor privind ordinea internaționala declanșate de invazia rusa din Ucraina, noteaza The Guardian . „Motto-ul nostru este sa cooperam…

- Vineri, Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verii acestuia, relateaza The Guardian . „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește menghina…

- O intalnire directa intre președintele american, Joe Biden, și cel rus, Vladimir Putin, ar fi posibila doar pe fondul unei detensionari reale in conflictul din Ucraina și a unor acțiuni diplomatice susținute. Kate Bedingfield, directorul de comunicare al Casei Albe, a declarat ca Biden ar fi pregatit…

- Agenții FSB (Serviciul Federal de Securitate) au percheziționat sediului brandului elvețian din Moscova, capitala Rusiei, și au confiscat zeci de ceasuri de lux Audemars Piguet, in valoare de „milioane de euro”, a scris publicația Neue Zurcher Zeitung (NZZ), preluata de The Guardian.NZZ insista ca reacția…