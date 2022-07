Stiri pe aceeasi tema

- BLESTEM… Pe strada Vasile Parvan din Barlad, exact acolo unde este traficul cel mai intens, fiind o “varianta de ocolire” pentru mașinile de mare tonaj, traficul este infernal! Nu numai pe aceasta strada, in general la Barlad traficul a devenit foarte anevoios, șoferii fiind nevoiți sa se inarmeze cu…

- Sase oferte au fost depuse pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru Lotul 2 al Autostrazii Lugoj -Deva (sectiunile E si D), in lungime de 9,13 km, a anuntat, luni ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, sambata, iar alți doi au ajuns in stare grava la spital, dupa ce au coborat in fantana, in localitatea Valea Canepii, din județul Braila, sa monteze o motopompa și nu au reușit sa mai iasa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri seara, ca a fost gestionata bine pandemia si s-a reusit, in valul al cincilea, scaderea numarului de decese de patru ori, comparativ cu valul al patrulea de COVID-19. Pentru aceasta a crescut testarea si au fost dezvoltate servicii medicale…

- PSD și PNL au organizat, separat, doua evenimente uriașe in care și-au prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare comuna. La polul opus, Alianta pentru Unirea Romanilor a prezentat un asa numit contra-bilant al PSD la Palatul Parlamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Miliția Populara a autoprocalamatei republici independente Lugansk controleaza 95% din teritoriul regiunii, iar restul teritoriului va fi eliberat in curand, a declarat vineri Andrey Marochko, reprezentant al Republicii Populare Lugansk. Rușii folosesc termenul „denazificare” pentru „eliberarea”…

- Peste 1.000 de masini care transportau ucraineni au fost impiedicate sa treaca pe teritoriul controlat de Ucraina din Zaporojie, potrivit administratiei militare regionale, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regatul Unit a importat aproape 2 milioane de barili de petrol rusesc, evaluat la 220 de milioane de lire sterline (259 milioane de euro), de cand a inceput razboiul din Ucraina, la 24 februarie, dezvaluie o analiza a organizatiei ecologiste Greenpeace, citata miercuri de EFE. Fii la curent cu…