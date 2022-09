Stiri pe aceeasi tema

Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Patu, a apreciat ca drogurile consumate in tara noastra provin preponderent din strainatate si mai putin din culturi interne.

Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a declarat la Euronews Romania ca, in urma unor plangeri formulate de anumite ONG-uri care au susținut protestul din 10 august 2018, impotriva fostului ministru de Interne, Carmen Dan, impotriva fostului prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila,…

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a semnat o cerere adresata președintelui Volodimir Zelenski pentru numirea fostului procuror general Irina Venediktova in funcția de ambasador in Elveția.

Procurorul general a Romaniei, Gabriela Scutea, anunța retrimiterea Dosarului Revoluției in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a insistat miercuri asupra faptului ca "nimeni nu este mai presus de lege", intr-un moment in care democratii se indreapta spre inculparea lui Donald Trump in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului, noteaza AFP.

Irina Venediktova reacționeaza in premiera la decizia președintelui Volodimir Zelenski de a revoca din funcția de procuror general al Ucrainei. Aceasta afirma ca va face declarații dupa finalizarea procedurii, iar in prezent este mandra de propriile realizari in funcție.

Procurorul general interimar, Dumitru Robu, susține ca pana in prezent a fost aplicat sechestru pe bunurile lui Vladimir Plahotniuc in valoare de 1,5 miliarde de lei. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Secretele Puterii" de la Jurnal TV, transmite Jurnal.md.

Procurorul general al SUA Merrick Garland a anunțat, marți, in timpul unei calatorii neanunțate in Ucraina, echipa care va lucra pentru a identifica și a urmari penal pe oricine a comis crime de razboi in Ucraina, relateaza CNN.