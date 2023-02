Culmea, România preferă să exporte cartofii proaspeți și să importe masiv cartofi congelați Romania a importat 46.000 de tone de cartofi congelati, in valoare de 16 milioane de euro, arata datele Eurostat, biroul european de statistica. Practic, 2.000 de camioane au transportat cartofi congelati semipreparati pe plan local, pentru ca au devenit un aliment tot mai des intalnit in bucatariile multor restaurante, caci se prepara rapid, informeaza Mediafax. Insa, la nivel national, desi Romania este unul dintre cei mai mari zece producatori de cartofi proaspeti din UE, nu exista nicio unitate care sa spele, sa curete, sa taie, sa congeleze si sa ambaleze cartofii. Astfel, consumul intern… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

