- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anuntat, sambata, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti la vot, dar se vor abtine de la a vota investirea unui nou Cabinet, cu scopul de a fi declansate alegerile anticipate. Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri seara, ca exista si posibilitatea ca guvernul sa fie investit, dar numai cu voturile PSD, ceea ce ar fi "ridicol", el sustinand ca se va ajunge la anticipate, scrie Agerpres. "Exista si posibilitatea sa fie investit guvernul, cu voturile PSD, ale celor…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan afirma ca "depesedizarea" va continua si ca Guvernul si-a facut datoria adoptand ordonante de urgenta. Ea spune ca PNL va merge spre anticipate. "Parlamentarii PNL vor fi prezenti la votul de investire a urmatoarelor guverne, dar se vor abtine de la vot, ca sa putem…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, și va vota împotriva noului Guvern, pentru a susține opțiunea pentru alegeri anticipate.„Am discutat acum câteva minute cu premierul desemnat” și vom vota împotriva…

- Guvernul vrea ca alegerile anticipate și alegerile locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana, a declarat vicepremierul Raluca Turcan. „Alegerile anticipate nu sunt reglementate in detaliu. Va fi nevoie de reglementarea organizarii alegerilor anticipate. Daca ne…

- Prinde din ce in ce mai mult contur in PNL varianta ca liberalii sa forțeze in Parlament inițierea unei moțiuni de cenzura din partea Opoziției ca urmare a asumarii raspunderii Cabinetului Orban pe un pachet de legi care deranjeaza formațiuni politice cheie in demiterea GuvernuluI.Citește…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele. ”O spun clar, consideram ca trebuie sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar ca nu…

- Ludovic Orban a reamintit faptul ca, potrivit Constitutiei, Parlamentul trebuie sa respinga doua guverne, intr-o perioada de minimum 60 zile, pentru ca presedintele sa poata dizolva Legislativul si ca este nevoie de un numar de parlamentari apropiat de 50% care sa se asocieze acestui obiectiv."Ca…